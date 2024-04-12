الفنانة إيمان الشريف تغني لـ(الجزيرة) بعد الانتهاكات التي تطالها

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

قدمت الفنانة السودانية، إيمان الشريف، أغنية جديدة بعنوان (الجزيرة)، وذلك بعد الانتهاكات التي ظلّت تتعرّض ولاية الجزيرة على أيادي مليشيا الدعم السريع.

ووصفت الأغنية إنسان الجزيرة بالطيبة وعدم علاقته بالتُّهم التي وجِّهت له مع الإشارة للانتهاكات التي تعرّض لها.

الأغنية من كلمات وألحان الشاعر الشاب أمجد حمزة، تنفيذ وتوزيع موسيقي عمر القصاص.

تقول كلمات الأغنية:

أويضتي في الجزيرة

حليلها بارد زيرها

لا أبوي وزير لا سياسي

لا أمي ذاتها وزيرة

قُمْـنا كل أحلامنا

حليلها مطرة غزيرة

أمي الصباح تدِّينا

لبن حليب بفطيرة

أبوي بنادي لي الله شان زرعه لينا مطيرة

حواشة خير مسقية

العيش ملأ قناطيرها

جونا ناس ما ناس

بتهمة قالوا خطيرة

هنا مافي زول في الساسة

هنا بس مَحَنّة وجيرة

هنا ضل شجيرتي بغطي

شمس القمح وهجيرها

ناس الله في دق عيشهم

جزيرة سمحة بسيطة

المولى قادر يجيرها