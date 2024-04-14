الحركة الإسلامية تسقط عضوية حسبو محمد عبدالرحمن للانضمام إلى ميليشيا الدعم السريع

بورتسودان: السوداني

قررت الحركة الإسلامية السودانية، إنهاء تكليف عضو الحركة، حسبو محمد عبد الرحمن، وذلك لانحرافه عن مبادئ وأهداف الحركة بانضمامه لميليشيا الدعم السريع المتمردة، التي استهدفت الأنفس والقيم والدين واعراض وممتلكات الشعب السوداني تنفيذا لمخططات أعداء الوطن، وتقرر إنهاء تكليفه من موقعه كأحد نواب الامين العام، وإسقاط عضويته من الحركة الاسلامية.

وانعقدت هيئة قيادة مجلس شوري الحركة الاسلامية، ونظرت في التوصية المرفوعة لها من الامانة العامة بشأن العضو، حسبو محمد عبدالرحمن. وثبت لها انحرافه عن مبادئ واهداف الحركة المرعية وانضمامه للمليشيا المتمردة، وقررت بالإجماع إقالته.

وقالت الحركة الإسلامية: (وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ).. أفضت حرب الميليشيا المتمردة على السودان واهله إلى فتنة وبلاء عظيمين، ثبت فيها الصادقون، وزلّت فيها اقدام آخرين، وبعد ان اطمأنّت الهيئة على كل الاجراءات والتحريات المسبقة التى اتخذتها الامانة العامة بهذا الخصوص وبعد التداول الوافي حول التوصية، قررت الاتي بالإجماع:

1- انهاء تكليف الاخ حسبو محمد عبدالرحمن من موقعه كأحد نواب الامين العام.

2- اسقاط عضويته من الحركة الاسلامية.

وأضافت: “تؤكد الحركة الاسلامية موقفها المبدئي الثابت على امن واستقرار السودان وحرية وكرامة شعبه، وتؤكد كذلك على موقفها الثابت في اسناد القوات المسلحة السودانية والاجهزة النظامية الاخرى، والمستنفرين من ابناء الشعب السوداني ردّا للعدوان الظالم وتمتيناً للصف الوطني المتماسك، وتوجّه الحركة كافة عضويتها على التزام الصف الوطني والثبات على مبادئ الحركة واهدافها”.