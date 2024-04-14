إيران بدأت هجوماً جوياً على إسرائيل

متابعات: السوداني

نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن بيان للحرس الثوري الإيراني قوله إن الحرس الثوري أطلق اليوم السبت عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ صوب أهداف محددة في إسرائيل.

وقال البيت الأبيض إن إيران بدأت هجوما جويا على إسرائيل من المرجح أن يستمر لعدة ساعات.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، إن الرئيس جو بايدن يتلقى إفادات بانتظام من فريق الأمن القومي، وهو على اتصال مستمر مع المسؤولين الإسرائيليين وكذلك شركاء وحلفاء الولايات المتحدة.

وقال مصدران أمنيان بالمنطقة إن الدفاعات الجوية الأردنية مستعدة لاعتراض وإسقاط أي طائرات مسيرة أو طائرات إيرانية تنتهك المجال الجوي الأردني.

وأضافوا أن الجيش أيضا في حالة تأهب قصوى وأن أنظمة الرادار تراقب نشاط الطائرات المسيرة.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية لرويترز يوم السبت إن عددا من الطائرات المسيرة شوهدت تحلق من اتجاه إيران فوق محافظة السليمانية العراقية.