الأصم يعتذر عن المُشاركة في مؤتمر باريس

متابعات: السوداني

أعلن القيادي بتجمع المهنيين، محمد ناجي الأصم، اعتذاره عن المُشاركة في مؤتمر باريس المزمع عقده غداً الاثنين، تزامناً مع الذكرى الأولى لاندلاع الحرب في السودان.

وقال الأصم في تغريدة على حسابه بمنصة اكس: “تلقيت منتصف الشهر الماضي دعوة للمشاركة في سمنار للقوى المدنية السودانية ينعقد في 15 أبريل على هامش المؤتمر الدولي الإنساني للسودان المنعقد في باريس، الفعالية التي لم تصل أجندتها المحددة وقائمة المشاركين بها إلا قبل وقت قليل من موعدها، بالأمس وبعد الاطلاع عليها أبلغت السادة المنظمين اعتذاري عن حضور الجلسة المزمع انعقادها غداً، مع التأكيد على الامتنان للجمهورية الفرنسية والألمانية والاتحاد الأوروبي على مجهوداتهم، لا سيما تلك المتعلقة بحشد التعهدات والتمويل للحاجات الإنسانية العاجلة والملحة للشعب السوداني”.