الشاعر مدني النخلي يكتب في الشهيد محمد صديق: وعدت وأوفيت

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

كتب الشاعر السوداني المُخضرم، مدني النخلي، قصيدة في الشهيد ملازم أول “محمد صديق”، تحكي عن ثباته وبطولته ورجالته – حسب القصيدة – التي جاءت بعنوان (وعدت وأوفيت)

تقول أبيات القصيدة:

منحاز للعديل والدغري

ماك بين بين

من تبيت كلس راجلاً بتملا العين

أوفيت للبلد كفيت وسديت دَين

ما باريت خزول وما بعرف مشيك دربين

…

قبال يجيك

الموت مشيتلو براك

مكتوبة الجبين بتفوتا

وين تختاك

ما خاين عهود وانت الشهادة مناك

تنقد الرهيفة فهما

تركتو وراك

ما ورثت مال

ولا خيلاً بلا خيال

ما خليت وراك

غير سيرة للأجيال

بدمك تكتبا…

لبلدك توهبا…

شكره وثبات ونضال

وريتا العدو عزه

ومقام أبطال…