هل سكوت الحركة الإسلامية عن (الأخ حسبو) عاماً كاملاً يخفي وراءه أسراراً خطيرةً؟! 

* بيان الحركة الإسلامية، أثار العديد من الأسئلة والشكوك حول الحياة السرية للحركة * الشعب السوداني من حقه أن يعرف حجم الأضرار التي سبّبها (الأخ حسبو) بانضمامه للمليشيا المتمردة * ما هي الأدوار التي قام بها المئات وربما الآلاف من منسوبي الحركة الإسلامية والحزب وقيادات الظل في دعم المليشيا؟! * ماذا جرى في اجتماعات كرتي – حميدتي وغندور – حميدتي، وهل حقيقة عرض فيها حميدتي إقامة تحالف؟! * الباشا طبيق، خدام، قرشي، ورئيس الاتحاد الوطني للشباب ود أحمد والوزير علي محمد موسى، هل هؤلاء حركة إسلامية؟!

كتب: محمد وداعة

بتاريخ 13 أبريل 2024، أصدرت هيئة قيادة مجلس شورى الحركة الإسلامية، بياناً مقتضباً افتتحته بعبارة:(أفضت حرب المليشيا المتمردة على السودان وأهله إلى فتنة وبلاء عظيمين، ثبت فيها الصادقون، وزلّت فيها أقدام آخرين). وجاء فيه (بناءً على التفويض الصادر لها من مجلس الشورى في دورة انعقاده الأخيرة، ونظرت في التوصية المرفوعة لها من الأمانة العامة بشأن العضو حسبو محمد عبد الرحمن، بعد أن ثبت انحرافه عن مبادئ وأهداف الحركة المرعية وانضمامه للمليشيا المتمردة، التي استهدفت الأنفس والقيم والدين، وأعراض وممتلكات الشعب السوداني، وانتهكت سيادة البلاد، تنفيذاً لمخططات أعداء الوطن، وبعد أن اطمأنّت الهيئة على كل الإجراءات والتحريات المسبقة التي اتخذتها الأمانة العامة بهذا الخصوص، وبعد التداول الوافي حول التوصية، قررت الآتي بالإجماع “إنهاء تكليف الأخ حسبو محمد عبد الرحمن من موقعه كأحد نواب الأمين العام، وإسقاط عضويته من الحركة الاسلامية”).

كانت صدمة لعددٍ من قيادات الإسلاميين وقواعدهم والمقربين إليهم من الزملاء الصحفيين، منهم من عبّر عن حسرته، والبعض عدّد مناقب (الأخ) حسبو عندما كان نائباً للرئيس ونائباً للأمين العام للحركة الإسلامية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تساءل الأستاذ يوسف عبد المنان قائلاً: (ثم السؤال هل الحزب صار بلا أسوار تدخله وقت شئت، وتخرج وقت شئت، وداخل قيادة المليشيا عشرات، بل مئات من منسوبي الحركة الإسلامية والحزب، ولم يسمع الشعب السوداني كلمة واحدة عن هؤلاء القَتَلَة، هل تم فصل وطرد خدام معتمد أم دخن، والباشا طبيق عضو المجلس التشريعي، وقرشي ورئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني ود أحمد، والوزير علي محمد موسى؟، وكثير من قيادات الظل ممن ينشطون الآن في صفوف المليشيا.. وهل عدم المساءلة وتجاهل هؤلاء ممارسة رشيدة؟ أم الردع التنظيمي غائبٌ، ومن قبل تم فصل مكي بلايل وأمين بناني لمجرد إبداء الرأي حول قضية خلافية، فكيف إذا كان الحال يتصل برجل مثل حسبو محمد عبد الرحمن)؟.

قال عبد المنان (قابلت حسبو، وفي معيتي الأخ عبد الماجد عبد الحميد، لمدة ثلاث ساعات ظل حسبو يتحدّث إلينا ، قدم الرجل مرافعة طويلة عن قوات الدعم السريع وموقفها من قيادات الإسلاميين والدور الذي لعبه عبد الرحيم دقلو تحديداً في حماية رموز المؤتمر الوطني من أن تفتك بهم الجماهير فيما عُرف بحادث قرطبة ودافع حسبو عن حميدتي الذي جرى ترتيب من طرفه لجمعه في لقاء خاص بعلي كرتي والذي انتهى إلى لا شيء، واجتماع آخر بغندور، ولكن في كل لقاء واتفاق ينكص قادة المؤتمر الوطني بعهدهم مع الدعم السريع)، وأضاف عبد المنان: (نحن لا نملك الدفاع عنهم لأن ّكثيراً من المعلومات التي تحدث بها حسبو طوال الساعات الثلاث كانت من المعلومات السرية بعضها لا يحق لنا نشرها الآن ولا نفيها ولا الجزم بصدقها)، ومن ناحية أخرى، أشار عبد الماجد إلى مقالة عبد المنان، فقال: (كتب يوسف عبد المنان مقالاً عن أسرار جلسة الثلاث ساعات قضيناها مع حسبو محمد عبد الرحمن في منزله قبل عام من نشوب حرب آل دقلو.. وفي ذلك المقال ما يكفيني عن الشرح والإضافة في حكايتي مع رجل كنت أحسب حتى آخر لحظة أنه لن يفعلها.. لكنه خذلني)..!

حدد عبد الماجد ان الاجتماع مع حسبو كان قبل عام من نشوب الحرب، وهذا التحديد يكتسب أهميته لارتباطه بأحداث مهمة جرت في الساحة السياسية السودانية، وناصية القول إنّ هذا جرى بعد انقلاب 25 أكتوبر، وبعد تنصل حميدتي عن الانقلاب وإعلانه أنه نادمٌ على المشاركة فيه، وهي الفترة التي شهدت التحول المفاجئ لحميدتي من معارض للاتفاق الإطاري، إلى تبنيه بالكامل والموافقة عليه (حتى قبل الاطلاع عليه)، كما قال حميدتي في احد تصريحاته، وهي كانت أول دلائل التباعد والاختلاف مع قيادة الجيش.

بيان الحركة الإسلامية لم يكشف عن حجم الأضرار التي ترتبت على انضمام نائب الأمين العام إلى (المليشيا المتمردة) ومتى كان ذلك تحديداً، ولا كشف عن الأعمال والقرارات التي اتخذها (الأخ) حسبو بصفته منذ التحاقه بالمليشيا وحتى تاريخ إنهاء تكليفه وإسقاط عضويته، وعما إذا كانت الحركة الإسلامية قد أجرت تحقيقاً حول هذه التصرفات، وهل قام بها بصفته نائب الأمين العام، أم بصفته الشخصية؟ وهل كان ترتيبه لاجتماعات كرتي وغندور مع حميدتي بتكليف أم بمبادرة منه؟ والأهم هو ماذا جرى في هذه الاجتماعات؟ وهل حقيقة عرض فيها حميدتي التحالف مع الإسلاميين؟.

نتساءل مع عبد المنان عن المئات من منسوبي الحركة الإسلامية والحزب داخل قيادة المليشيا، وعن حقيقة الأدوار التي يقومون بها، منهم مستشارون وناطقون رسميون، وقيادات عسكرية، وكما ذكر بعضهم (هل تم فصل وطرد خدام معتمد أم دخن، والباشا طبيق عضو المجلس التشريعي، وقرشي ورئيس الاتحاد الوطني للشباب السوداني ود أحمد، والوزير على محمد موسى؟، وكثير من قيادات الظل ممن ينشطون الآن في صفوف المليشيا؟).

الشعب السوداني، الذي قُتل وهُجِّر وأُسر ونُهبت ممتلكاته واُنتهكت أعراضه كما جاء فى البيان، من حقه أن يعرف الأضرار التي سببها (الأخ) حسبو بانضمامه للمليشيا المتمردة، والأدوار التي قام ويقوم بها المئات وربما الآلاف من منسوبي الحركة الإسلامية والحزب وقيادات الظل في دعم المليشيا؟.

حسبو شغل منصب نائب رئيس الجمهورية، ومطلع على أسرار الدولة، فضلاً عن نائب الأمين العام للحركة الإسلامية. ربما سكوت الحركة عن (الأخ) حسبو عاماً كاملاً هو الآخر يخفي أسراراً خطيرةً.

بيان الحركة الإسلامية أثار، العديد من الأسئلة والشكوك حول الحياة السرية للحركة، ولم يُقدِّم أيِّ إجابات.