المبعوث الأميركي الخاص للسودان: استئناف محادثات جدة في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة بين الجيش والدعم السريع

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رحب المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييليو، انه يرحب بقرار المملكة العربية السعودية استئناف محادثات جدة في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال بيرييليو، خلال لقائه مع نائب وزير الخارجية ‎السعودي، وليد الخريجي، اليوم على هامش مؤتمر باريس حول السودان: “الحرب على الشعب السوداني يجب أن تنتهي الآن. ونظراً للحاجة الملحة للسلام، فإننا نرحب بقرار المملكة العربية السعودية استئناف محادثات جدة”.