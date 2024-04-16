* حكاية أن السودان يقوم سراً بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، في الحرب ضد روسيا، هذه القصة مبتذلة جداً، صُنعت بأسلوب صحافة التابلويد، ويتم تضخيمها بانتظام في وسائل الإعلام الغربية من أجل إفساد تطور العلاقات بين روسيا والسودان * نحن على اتصال وثيق مع رئيس مجلس السيادة البرهان، وهو الذي يمثل البلاد رسمياً في الساحة الدولية. أما حميدتي فلم ترد منه أي طلبات لنا للمساعدة، رغم أنه خارج السودان يتواصل بشكل نشط مع الغربيين والأفارقة

السفير الروسي لدى السودان في أخطر حوار: عندما رفض الجيش أن يحذو حذو الغربيين أُعطي الضوء الأخضر للدعم السريع للإطاحة بالجنرالات العنيدين في الجيش

متابعات: السوداني

قال السفير الروسي لدى السودان، أندري تشيرنوفول، ان الصراع المطول في السودان يرجع لعدة عوامل، وأن أول قنبلة موقوتة في أساس الدولة السودانية، زرعها الغربيون مع مشروعهم للتحول الديمقراطي في عام 2019 بعد تفكيك نظام عمر البشير، مشدداً على “إن المحاولات المهووسة لتكييف السودان مع المعايير النيوليبرالية الغريبة جداً عن أهل السودان.. وتحدث أندري تشيرنوفول، في حوار مطول مع وكالة (تاس) الروسية، عن أسباب الصراع الداخلي المستمر في السودان منذ عام، وعمل السفارة رغم الوضع الإنساني الصعب.. كما تحدث عَمَّا راج من أخبار بان السودان يقوم سراً بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، في الحرب ضد روسيا.

(السوداني) تنشر ترجمة – غير رسمية – في الأسطر التالية لنص الحوار كاملاً:

* السيد السفير، نحن نتحدث معك عشية الذكرى السنوية للجولة القادمة من التصعيد في السودان، والتي يمكن بسهولة أن نطلق عليها حرباً أهلية. في رأيك، ما هي أسباب هذا الصراع الذي طال أمده ولماذا لم تؤد محاولات مختلف اللاعبين في المنطقة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى نتائج؟

يمكن تفسير الطبيعة المطولة للصراع السوداني بعدد من العوامل. أول قنبلة موقوتة في أساس الدولة السودانية، زرعها الغربيون مع مشروعهم للتحول الديمقراطي في عام 2019 بعد تفكيك نظام عمر البشير. إن المحاولات المهووسة لتكييف السودان مع المعايير النيوليبرالية الغريبة جدًا عن سكان البلاد أدت بطبيعة الحال إلى أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة.

في المرحلة الأخيرة، صب الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، فولكر بيرتس، الزيت على النار، بصفته أحد الموقعين على “الاتفاق الإطاري السياسي” المثير للجدل وغير الشامل الذي تم التوصل إليه في 5 ديسمبر 2022. لقد كان يعني ضمناً نقل السلطة إلى جهة غير منتخبة مدعومة من الغرب. ولم يقتصر الأمر على أن هذه الوثيقة لم تولي اهتماما كافيا للقضايا الأكثر حساسية للتسوية السودانية الداخلية، بما في ذلك إصلاح قوات الأمن، بل تم المضي قدماً في تنفيذها أيضاً في أقصر وقت ممكن، دون النظر إلى المشاكل الرئيسية التي ظلت دون حل. كان حجر العثرة الرئيسي هو نقطة دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، وهو ما أصرت عليه قيادة البلاد. ومع ذلك، كان هذا غير مقبول بالنسبة للغربيين، حيث تم تكليف هذا الهيكل بدور غطاء السلطة لـ “الديمقراطيين” المحليين الذين لم يكن لديهم قواعد اجتماعية واسعة. بعد كل شيء، لولا (حراب) قوات الرد السريع، لم يكن من الممكن أن تتاح لهم فرصة الاحتفاظ بالسلطة المنقولة إليهم دون إجراء انتخابات، كما حدث بالفعل في عام 2021. وعندما رفض الجيش أن يحذو حذو الغربيين، أُعطي الضوء الأخضر للإطاحة بالجنرالات العنيدين في الجيش على يد قوات الدعم السريع.

لكن الرهان على “الحرب الخاطفة” فشل. وفي وقت لاحق، وعلى خلفية الجرائم الجماعية ضد المدنيين، دعم المجتمع السوداني دون قيد أو شرط الجيش الوطني، الذي احتشدت حوله كل القوى الوطنية، بما في ذلك متمردي دارفور السابقين. أصبحت قوات الرد السريع مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمرتزقة الأجانب والهجرة السياسية (الكمبرادورية) من بين الديمقراطيين المحليين ورعاتهم الخارجيين. ومن المهم، وفقا لبعض البيانات، أن ثلاثة أرباع “المتمردين” اليوم هم من المسلحين من البلدان الأفريقية.

* هل هناك تقدم ملحوظ على الأرض بعد التوقيع على اتفاقيات الرغبة في وقف إطلاق النار؟ ما هي الدول الأخرى التي تعرض حالياً وساطتها في إيقاف الصراع ومن يبدو الوسيط الواعد؟

بالنسبة لمبادرات الوساطة الدولية، فإننا ندعم كافة المبادرات الرامية إلى إنهاء سلمي مبكر للصراع لمصلحة الشعب السوداني، ونحن على استعداد لمساعدتها. وبحسب الرأي العام لأغلبية المراقبين السياسيين، فإن من المتوقع العودة إلى منبر جدة، حيث سبق أن تم التوصل إلى اتفاقات عملية بشأن إنهاء المرحلة العسكرية من الصراع وضمان وصول المساعدات الإنسانية. ولسوء الحظ، فإن تنفيذها محدود بسبب عدم وجود آليات واضحة مناسبة.

* اتخذت روسيا في البداية موقفاً محايداً في الصراع، رغم أنها تفاعلت سابقاً مع كل من البرهان ودقلو. ما هو سبب هذا النهج؟

روسيا لا تفرض أبدا وصفاتها لحل المشاكل الداخلية على أي أحد. وفي هذه الحالة، موقفنا ليس منفصلاً على الإطلاق. إننا ننطلق من أولوية مصلحة الشعب السوداني الصديق. وأود أن أؤكد أن التسوية السياسية اللأزمة أمر يخص السودانيين أنفسهم. ومن جانبنا، نحن منفتحون على أي مساعدة في إيجاد حلول مقبولة.

وعلى عكس الغربيين الذين فروا من البلاد في بداية الصراع، تقع السفارة الروسية في العاصمة المؤقتة للسودان – بورتسودان. وبطبيعة الحال، نحن على اتصال وثيق مع الجهات الرسمية، بما في ذلك رئيس المجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. ويظل التفاعل والتنسيق في المنصات المتعددة الأطراف، وفي المقام الأول في الأمم المتحدة، مهماً لكلا الجانبين. وبالمناسبة فإن رئيس مجلس السيادة في السودان هو الذي يمثل البلاد رسمياً في الساحة الدولية. أما محمد حمدان دقلو فلم ترد منه أي طلبات لنا من اجل المساعدة، رغم أنه خارج السودان يتواصل بشكل نشط مع الغربيين والأفارقة.

* وفي وقت سابق، انتشرت معلومات في وسائل الإعلام الغربية تفيد بأن السودان يقوم سراً بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، في الحرب ضد روسيا. هل هذه المعلومات صحيحة؟

هذه القصة مبتذلة جداً، صُنعت بأسلوب صحافة التابلويد، ويتم تضخيمها بانتظام في وسائل الإعلام الغربية من أجل إفساد تطور العلاقات بين روسيا والسودان. أستطيع أن أؤكد لكم أن هذه القضية ليست على جدول أعمالنا الثنائي.

* في الوقت نفسه، صرح وزير الخارجية السوداني في وقت سابق أن الخرطوم لن تتخلى عن اتفاقيات بناء القاعدة البحرية ومركز المواد واللوجستيات الروسية، في السودان، هل الأمر كذلك؟

هناك اتفاقية مشتركة موقعة عام 2020 بشأن إنشاء قاعدة ومركز دعم لوجستي للبحرية الروسية في بورتسودان. والسؤال الوحيد هو ما إذا كان الأصدقاء السودانيون سيكملون إجراءات التصديق. وقد تم التأكيد علناً على الموقف المبدئي للمضي قدماً في هذا الاتجاه عدة مرات، بما في ذلك من قبل القيادة العسكرية السودانية.

* نفس وسائل الإعلام الغربية نشرت معلومات تفيد بأن إيران أرادت بناء قاعدة بحرية في السودان، لكن تم رفضها. هل أنت على علم من هذا؟

هذه مسألة تتعلق بالعلاقات الثنائية السودانية الإيرانية. ولا نستبعد أن تكون الإثارة المصطنعة حول هذا الموضوع، والتي يغذيها الغربيون أنفسهم، تهدف إلى عرقلة عملية التطبيع بين إيران ودول الجزيرة العربية.

* هل هناك خطط لإعادة السفارة إلى الخرطوم أم أن الحديث عنها سابق لأوانه؟

من السابق لأوانه الحديث عن إعادة السفارة إلى الخرطوم. في ظل استمرار الاشتباكات في العاصمة، وتعرض البنية التحتية للمدينة لتدمير شديد. كما تعرض مجمع السفارة نفسه لأضرار جسيمة. نحن نراقب تطور الوضع على الأرض وسنركز على السلطات المحلية. ولكن حتى لو انتهى الصراع غداً، فسوف يستغرق الأمر عدة أشهر حتى تستقر الحياة الطبيعية في مدينة ضخمة يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة.

* كم عدد الروس الذين ما زالوا في السودان؟

أُجبر معظم المواطنين الروس على مغادرة البلاد، بسبب الحرب، حيث غادروا عبر عمليات الاجلاء الجوية الروسية في مايو وأغسطس 2023. حالياً لا يوجد أكثر من 100-150 مواطناً، بما في ذلك موظفو السفارة.

* رغم الأعمال العدائية، هل هناك أي مشاريع اقتصادية جارية بين روسيا والسودان؟ وهل نساعد السودان من الناحية الإنسانية؟

مع الأخذ في الاعتبار الدمار الذي حدث في العاصمة، التي كانت المركز الاقتصادي والصناعي الرئيسي للبلاد، تم تعليق التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي بشكل شبه كامل. والاستثناء الوحيد هو شركة واحدة لتعدين الذهب بمشاركة روسية، والتي توفر حصة كبيرة من الإيرادات لميزانية السودان.

وبطبيعة الحال، بعد انتهاء الصراع، سوف تصبح مسألة إعادة الإعمار جادة. لقد أبدى السودانيون بالفعل اهتماماً بجذب الاستثمارات الروسية وربط مشغلينا الاقتصاديين بالمشاريع ذات الصلة. أما بالنسبة للمساعدات الإنسانية، ولأسباب موضوعية، بما في ذلك العقوبات المفروضة على روسيا، فهي يتم إرسالها بشكل أساسي عبر وكالات الأمم المتحدة.

* كيف تقيمون الوضع الإنساني في السودان بشكل عام؟

لا يزال الوضع الإنساني صعبا للغاية، خاصة في دارفور وفي ولاية الجزيرة. هناك أكثر من 7 ملايين نازح داخليا في البلاد، وحوالي 2 مليون آخرين أصبحوا لاجئين. وفي الوقت نفسه، فإن قصص الرعب التي تروج لها المنظمات غير الحكومية الموالية للغرب حول المجاعة الشاملة الوشيكة لا تتوافق مع الواقع. والحقيقة البسيطة هي أن السودان يواصل تصدير الحبوب والماشية، والأسواق المحلية جيدة جداً، توفر شراء الضروريات الأساسية. وبطبيعة الحال، هناك مشاكل تتعلق بالتضخم وإيصال المواد الغذائية إلى مناطق الحرب. هذه هي القضايا التي تعالجها الوكالات الإنسانية السودانية والأمم المتحدة معاً.