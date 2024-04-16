الفنان جمال فرفور يثير الجدل في حفله بالسعودية

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

أثار الفنان السوداني، جمال فرفور، الجدل بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفله الجماهيري الأخير بالمملكة العربية السعودية مُرتدياً (العُقال) السعودي، الأمر الذي جعل البعض يقول إنه بالغ في الأمر، فيما رأى البعض الآخر أن الأمر عادي وهو مجرد تكريم واحتفاء بالفن السوداني.

وتعود التفاصيل أثناء الوصلة الغنائية للفنان جمال فرفور، اعتلى مواطن سعودي المسرح وقام بوضع (العُقال) على راسه تكريماً له.

ما يجدر ذكره أن المملكة العربية السعودية تقوم عادة بتكريم النجوم من كل الجنسيات بـ(البشت والعقال) احتفاءً بما يقدمون كل في مجاله.