احتجاجاتٌ مناوئة لمجموعة تقدم في ختام فعاليات المؤتمر الإنساني بباريس

متابعات: السوداني

شهد المؤتمر الإنساني للسودان الذي استضافته العاصمة الفرنسية ‎باريس، وقفة احتجاجية من بعض الناشطين في فرنسا، عقب ختام المؤتمر. ورفع المحتجون شعارات مناوئة للمشاركين في المؤتمر من مجموعة تقدم بقيادة د. عبد الله حمدوك، وردّدوا هتافات (بكم بكم بكم قحاتة باعوا الدم، وحمدوك باع الدم، ومريم الصادق باعت الدم). ما جعل رئيس جبهة تقدم د. حمدوك يعود أدراجه إلى داخل المبنى كي لا يتفاقم الوضع.

في وقتٍ، تم توجيه انتقادات شديدة اللهجة من قبل المحتجين إلى عمر مانيس وياسر عرمان والوليد مادبو وخالد عمر يوسف، وهم في طريقهم إلى ركوب البص الذي ينقلهم إلى مقر إقامتهم. بينما قالت مريم الصادق للمحتجين إنها لم تبع الدم ولا يمكن أن تفعل ذلك.