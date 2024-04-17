الحركة الإسلامية: نتشرّف بأنّ الأمين العام للحركة تعاقبه قلوبٌ واجفة وأيادٍ مُرتجفة لأنّه انحاز للشعب السُّـــوداني المكلوم

بورتسودان: السوداني

أدانت الحركة الإسلامية في السُّـــودان، فرض الخارجية الكندية عقوبات على الأمين العام للحركة، علي كرتي. وقالت: “نتشرّف بأن الأمين العام تعاقبه قلوبٌ واجفة وأيادٍ مُرتجفة، لأنّه انحاز للشعب السُّـــوداني المكلوم وجيشه وقواته النظامية ومقاومته الشعبية والمُستنفرين في كل جبهات القتال، شاهت الوجوه، والنصر العزيز لنا ولبلادنا الحرة المستقلة بإذن الله تعالى”.

وأوضحت الحركة في بيان لها، أنه بعد عام من المعاناة والتشريد والاغتصاب والتدمير الممنهج لمليشيا الدعم السريع ومرتزقتها للشعب السُّـــوداني، أفاقت وزيرة خارجية كندا من سباتها العميق، وأعلنت بلا خجلٍ أنّها تتبع نهج سادتها في أمريكا والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الأمين العام للحركة الإسلامية.

وأضافت: “الحركة تربأ بنفسها أن تهبط لمستوى الأذيال التابعين واللاهثين خلف سادتهم.. رسالتنا قصيرة؛ وهي أنّ عقوباتكم قد أخطأت الطريق، فلا يوجد ما يربطكم بالشأن السوداني ولا تعرفون عنه إلّا ما يمليه عليكم سادتكم المذكورون في بيانكم.. ونقول لكم إنّ إعلانكم بعد مرور عام كامل من مُعاناة الشعب السوداني، فرض عقوبات على ممارسات مليشيا الدعم السريع وقادتها دليلٌ على نومكم وانعزالكم، وعمي بصيرتكم، وسدادكم لفواتير الصَّــمت، فأنتم لا قيمة لكم في وجدان الشعب السُّـــوداني”.