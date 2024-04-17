المبعوث الأمريكي: الإمارات وإيران متواطئتان في الفظائع ضد السودانيين

باريس: متابعات

قال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيرييلو، إنّ إيران والإمارات، من خلال الدعم الذي تقدمانه لأطراف النزاع، أصبحتا متواطئتين في الانتهاكات المرتكبة ضد السودانيين.

وعلق توم بيرييلو في مقابلة مع “سودان تربيون”، الأربعاء، على التقارير التي تتحدث عن الدعم الإيراني والإماراتي للجيش ولقوات الدعم السريع بقوله “إن هذه الدول أصبحت متواطئة في الفظائع المرتكبة ضد السودانيين”.

وأضاف: “أي دولة تواصل تقديم الدعم المادي لطرفي النزاع تَتَحَمّـل مسؤولية تأجيج الفظائع ضد الشعب السوداني والوضع الإنساني اليائس المُرتبط بها، لذلك يجب وقف تزويد الأطراف المتحاربة بالأسلحة”.

وقال بيرييلو إن بلاده قلقه بشأن التقارير التي تفيد بأن الإمارات تقدم دعماً مالياً لقوات الدعم السريع، حيث تم إثارة هذا الأمر بشكلٍ مُباشرٍ مع المسؤولين الإماراتيين.

وتابع: “أوضحنا لهم أنّ توفير الأسلحة لأيٍّ من طرفي النزاع من قِبل أي دولة، يؤدي إلى تعميق الصراع وإطالة أمده”.

وأفاد بيرييلو بأنه لا يخطط لزيارة بورتسودان، لكنه استدرك: “مثل هذه الزيارة ستركز على الأرجح على دعم الولايات المتحدة لإنهاء الصراع وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق واستعادة الحكم المدني”.

وأشار إلى أن بلاده تدعم الانتقال إلى الحكم المدني في السودان مع عدم وجود دور للجيش في إدارة البلاد، حيث نعمل بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم حوارات مدنية شاملة يملكها ويقودها السودانيون لمعالجة قضايا الانتقال والحكم واستئناف التحول الديمقراطي.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص، إنه يدعم منبر جدة باعتباره المسار الأكثر جدوى نحو اتفاق سلام دائم في السودان، حيث نتعاون مع الجهات الإقليمية المؤثرة لجمع الأطراف المتحاربة وإنهاء النزاع.

وشدد بيرييلو في المقابلة مع “سودان تربيون”، على أنه “يعتقد أن أفضل منصة للمفاوضات هي التي تستضيفها السعودية في جدة، مع مشاركة الشركاء الرئيسيين”.

وقال إن الإدارة الأمريكية اتخذت خطوات إضافية لتسريع إنهاء الحرب، قائلاً ”تهدف مشاركتنا لضمان التزام جميع الأطراف بالمشاركة في التفاوض ومعالجة أي عوائق محتملة بشكل استباقي”.

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