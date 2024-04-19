(1140) مفقوداً خلال عام من الحرب في السودان

متابعات: السوداني

كشفت المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري، عن زيادة معدلات حالات الاختفاء القسري خلال عام من الحرب إلى 1140 شخصاً، منهم 998 رجلاً و27 من الأطفال القُصّر، منهم 20 طفلاً و7 طفلات، إلى جانب 116 فتاة و11 شخصاً من ذوي الاضطرابات النفسية، في وقت أعلنت فيه عن تقديم 7 طلبات لإجراء عاجل للجنة الخاصّـة بالاختفاء القسري بمجلس حقوق الإنسان بجنيف لمعرفة مصير المفقودين.

وأشارت أمس إلى أن عدد المفقودين بالخرطوم بلغ 389 شخصاً و281 شخصاً في الخرطوم بحري و277 مفقوداً بأم درمان و12 بجبل أولياء، فضلاً عن اختفاء عدد من الأشخاص لم يتم تحديد تاريخ فقدانهم ولا مكان اختفائهم بشكل دقيق.

ونوهت المجموعة في أحدث تقرير لها اطلعت عليه (السوداني)، أنّ عدد المفقودين بولاية الجزيرة بلغ 36 مفقوداً بود مدني و8 بالحصاحيصا و6 برفاعة و3 بالكاملين و3 مفقودين بالمناقل و2 بأبو قوتة.

فيما بُلُّغ عن 10 مفقودين بمدينة الأبيض و4 بأم روابة بولاية شمال كردفان، و5 بالفاشر بشمال دارفور و4 مفقودين بنيالا و2 بمنطقة عد الفرسان في جنوب دارفور و4 مفقودين بولاية سنار، و2 من ولاية كسلا ومفقود واحد بكل من مدن القضارف وعطبرة والفولة والجنينة وزالنجي والرهد وكاس وسرف عمرة وبارا والسريف وتندلتي.

وأوضحت المجموعة أنّ قوات الدعم السريع درجت على طلب الفدية من أسر المفقودين مقابل الإفراج عنهم، حيث أفاد المواطن (الحردلو) وفقاً للتقرير إلى أن ابن عمه تعرض للاعتقال من الدعم السريع وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة ولم يُطلق سراحه إلا بعد دفع فدية تُقدّر بنحو 4 آلاف دولار.

وأعلنت أنها من خلال رصدها وإفادات الناجين، تأكّدت من وجود مُعتقلات لقوات الدعم السريع في كل من المدينة الرياضية بالخرطوم ومكتب الوحدة الإدارية بضاحية الحاج يوسف شرقي الخرطوم و17 مبنىً في محطة الكيلو بالحلفايا شمالي الخرطوم بحري ومقر هيئة العمليات قرب مطار الخرطوم ومعسكر طيبة جنوب الخرطوم، إلى جانب قسم الدرجة الأولى وسجن سوبا وقسم أبو آدم بالخرطوم ومنزل بالمزاد في الخرطوم بحري والمقر الدائم للمعسكرات وقسم شرطة الكلاكلة اللفة ومنزل جوار المُستودعات جنوب العاصمة وجامعة السودان المفتوحة وقسم الأزهري والأدلة الجنائية ببري والمظلات بالخرطوم بحري والأدلة الجنائية شرق الخرطوم ومقر في كافوري بالخرطوم بحري ومكتب 13 بشرق النيل ومبان جوار مركز عفراء وجوار جسر المك نمر في الخرطوم، فضلاً عن مراكز احتجاز للدعم في القسم الأوسط بود مدني وقسم شرطة الحصاحيصا ومقر بمدينة فداسي.