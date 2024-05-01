وزير الخارجية السعودي يهاتف البرهان وحميدتي ويؤكد على ضرورة تغليب مصلحة الشعب السوداني ووقف الاقتتال

متابعات: السوداني

أجرى وزیر الخارجية السعودي، سمو الأمير، فيصل بن فرحان، اتصالا هاتفيا مع كل من رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق الأول ركن، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو. وجرى خلال الاتصالين مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان وتداعياتها على الشعب السوداني.

وقالت الخارجية السعودية، ان الأمير فرحان، شدد على أهمية العمل على حماية السودان وشعبه من حدوث المزيد من الدمار وتفاقم للأوضاع الإنسانية الصعبة، مؤكدا على ضرورة تغليب مصلحة الشعب السوداني، ووقف الاقتتال الحماية مؤسسات الدولة وحماية السودان والمضي به إلى بر الأمان.