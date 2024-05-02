المبعوث الأمريكي: دولٌ بالمنطقة تصب الزيت على النار في السودان

واشنطن: متابعات

قال المبعوث الأمريكي إلى السودان، توم بيرييلو، الأربعاء، إنّ “هناك دولاً في المنطقة تحاول صب الزيت على النار في السودان”، مؤكداً أنّ النزاع السوداني دخلت عليه الكثير من المجموعات الإثنية.

وأضاف بيرييلو في كملة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، أن هناك تساؤلات بشأن دور إيران وجهاتٍ أخرى في صب الزيت على النار خلال الأزمة القائمة بالسودان.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أنه لمس إجماعاً “لا يُصَدّق” ورغبة واضحة في إنهاء الحرب وإعادة بناء السودان خلال تواصله مع الأوساط السودانية.

وأوضح أنّ إنهاء الحرب السودانية بات مصلحة ملحة للمنطقة، منوهاً إلى أنه لن يستفيد أحدٌ من انهيار السودان، مشدداً على أن الولايات المتحدة لن تقبل باستمرار الحرب هناك.

وتابع قائلاً: “لعبت السعودية دوراً بنّاءً في مساعي إنهاء الحرب، وهناك دولٌ كثيرة في أفريقيا تقوم بجهود بنّاءة لإيقاف القتال”.