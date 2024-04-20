أطباء ينجحون في توليد سيدة واستخراج رصاصة من رأسها في المتمة

المتمة: السوداني

نجح فريقٌ طبي في مستشفى الجكيكة بمحلية المتمة في إجراء عملية جراحية معقدة لأم أصيبت بطلق ناري مباشر وهي حامل في شهورها الأخيرة.

وقال سهيل عبد القادر البشرى مدير الإدارة العامة للطب العلاجي ونائب رئيس لجنة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، أن الفريق الطبي قام بإجراء عملية جراحية لتوليد الأم بسلام، ثم بعد ذلك تم استخراج الرصاصة في عملية أخرى، وأكد إن حالة الأم والطفل مستقرة تماماً.

وقال محمد ابراهيم عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة ولاية الخرطوم ورئيس لجنة الطوارئ الصحية، إن العملية تمت بواسطة اختصاصيين أكفاء في تخصصي النساء والتوليد وجراحة المخ والأعصاب وفريق عمل مساند مكتمل ومؤهل من كافة المستويات – وفقا لما اوردته وكالة السودان للانباء.