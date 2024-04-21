لجان مقاومة تمبول: قوات الدعم السريع تفرض رسوماً للمياه والكهرباء وجبايات وزكاة على المحاصيل

الخرطوم: السوداني

قالت لجان مقاومة تمبول، إن قوات الدعم السريع فرضت مبلغ 20 ألف جنيه كرسوم للمياه والكهرباء، بجانب رسوم اخرى 1000 جنيه أرضية نفايات و50 الفاً رسوم رخصة وعبور، بالإضافة لفرض جبايات وزكاة على كافة المحاصيل.

وأضاف بيان للجان اليوم الأحد انّ قوات الدعم السريع هجمت على قرية البويضاء بغرض النهب وابسرقة وتم التصدي لها بواسطة سكان القرية، حيث أطلقت الرصاص على المواطنين العُزّل، مما أدى إلى استشهاد إبراهيم محمد الشيخ وعبد الله عباس.

وأوضح البيان أن قوات الدعم السريع نهبت كذلك المواطنين القادمين للتسوق بقرية زرقة اللحويين، حيث تم توقيف عدد من السيارات القادمة من تمبول بغرض التبضع وشراء احتياجاتهم تم نهبهم بقوة السلاح.