(السوداني) تنعي الفريق مهدي بابو نمر

بورتسودان: السوداني

توفي اليوم بالخرطوم، الفريق مهدي بابو نمر، رئيس أركان القوات المسلحة في الديمقراطية الثالثة.

يذكر أن الفقيد سليل بيت نظارة المسيرية، وهو نجل الناظر بابو نمر، أحد كبار الشخصيات الوطنية والزعامات التي أرست قيم التعايش السلمي في مناطق المجلد وأبيي بين المسيرية ودينكا انقوك وكان داعية سلام.

التحق الراحل بالقوات المسلحة وتخرج في الكلية الحربية السودانية وعمل في مختلف وحدات الجيش، وتميّز بالمهنية العسكرية وقوام الخُلق والتواضع.

ونعى مجلس السيادة، الراحل بابو نمر، وقال: “إذ ننعاه إنما ننعي للشعب السوداني رجلاً وطنياً غيوراً، أفنى حياته في سبيل الحفاظ على أمن وسيادة ووحدة السودان ويُعد من الكفاءات الوطنية الخالصة”.

وأضاف: “ويعبر رئيس مجلس السيادة وأعضاء المجلس، عن بالغ المواساة لأسرته وعموم الأهل من المسيرية وجنود وضباط القوات المسلحة. لقد كان الفقيد وفياً لتراب هذا الوطن، وصاحب يدٍ بيضاء في شتى مجالات الحياة السياسية والعسكرية والأمنية”.

ناشر الصحيفة السيد جمال الوالي، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام ورئيس التحرير، يحتسبون عند الله تعالى فقيد البلاد، مهدي بابو نمر، ويسألونه تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويلهم أولاده وأحفاده الصبر الجميل.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)