مجلس الأمن الأفريقي يطالب بتحقيق في انتهاكات الحرب في السودان

متابعات: السوداني

دان مجلس الأمن والسلم الأفريقي التابع للاتحاد الأفريقي، التدخل في شؤون السودان الداخلية، داعياً الجهات الفاعلة التي تقدم الدعم العسكري للأطراف المتحاربة بالامتناع عن زيادة تأجيج الصراع.

وأستنكر المجلس الفظائع التي ارتكبها طرفا النزاع ــ بما في ذلك الهجمات العشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية والعنف الجنسي في سياق النزاع في السودان، مشدداً على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم على أفعالهم.

وسيجرى وفد من مجلس الأمن والسلم الأفريقي، مباحثات مع قادة الحكومة والجيش خلال زيارة مقررة له إلى العاصمة المؤقتة بورتسودان.

وطالب المجلس في بيان له اطلعت عليه (السوداني)، مفوضية الاتحاد الأفريقي في إحاطته بخيارات التحقيق والمساءلة في الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها والجيش.

وأوضح أن خارطة طريق الاتحاد الأفريقي التي طرحها في 27 مايو 2023، يمكن أن تُشكل الإطار العام لجهود السلام في السودان.

وتقوم الخارطة على وقف الأعمال العدائية والاستجابة للوضع الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية وإطلاق عملية سياسية تمثيلية شاملة.