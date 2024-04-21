مناوى: الدعم السريع تسعى لترسيم دولة جديدة في غرب السودان كما خطط لها

متابعات: السوداني

قال حاكم إقليم دارفور – زعيم حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي، إنّ تمادي قوات الدعم السريع واستغلالها تسامح القوات المشتركة، هدفه توسيع دائرة سيطرتها بغرض فرض ترسيم دولة جديدة في غرب السودان تُحظى بالاعتراف الصامت كما خُطط لها.

وأضاف مناوي: “كلما تساهلت القوة المشتركة للحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا، رغبةً لترك أبواب الحوار من أجل التعايش السلمي في السودان عموماً وفي دارفور خصوصاً، على الأقل بعد انتهاء الوضع الحالي، تتمادى قوات الدعم السريع”.

واعتبر في تغريدة له على منصة إكس، أن اعتداءهم على مليط، يعني تطويق مدينة الفاشر من جميع الجهات بغرض تجويعها ومنع انسياب المواد الإنسانية واحتياجات الحياة.

وتقود الأمم المتحدة عملياتها في توزيع مواد الغوث الإنساني لجميع ولايات دارفور من الفاشر، حيث يوجد فريق بقيادة نائب منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة طوبي هاورد.

وقال مناوى إن هدف قوات الدعم السريع هو إجبار مواطني دارفور القبول بالأمر الواقع، وأردف: “هذا الحال سيدفع لاتخاذ قرار آخر غير تقليدي على مدن دارفور الأخرى التي تعيش في حالة الاختطاف بعد أن سيطرت عليها وجعلوها مدناً للأشباح”.