الإمارات العربية تتبرأ من دعم مليشيا الدعم السريع

متابعات: السوداني

سلمت الإمارات العربية المتحدة إلى مجلس الأمن الدولى أمس الأحد، خطاباً ترفض فيه ما وصفتها بالمزاعم التي لا أساس لها من الصحة والتي أطلقها مندوب السودان الدائم في نيويورك السفير الحارث إدريس.

وأودعت الحكومة السودانية رسمياً، شكوى لدى مجلس الأمن الدولي عن دعم الإمارات لقوات الدعم السريع وتوفير إمداد عسكرى لها عبر مطارات أفريقية.

وقالت الإمارات في رسالتها، إن مثل هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة. وأضافت أنه وبعد مرور عام على هذا الصراع، فإنّ نشر المعلومات المضللة والروايات الكاذبة لن يؤدي إلا إلى تحريف المسؤولية وتقويض الجهود الدولية لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان.

واتهم فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بدارفور في تقرير قدمه إلى المجلس والأمم المتحدة، الإمارات بدعمها لقوات الدعم السريع.

وقال مندوب السودان لدى بعثة الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس خلال جلسة مجلس الأمن الدولي ليل الجمعة، إنّ استخبارات السودان العسكرية ترصد 1200 عربية إماراتية دفع رباعي وصلت الآن إلى ميناء دوالا بالكاميرون في طريقها لعبور الحدود إلى تشاد ومن ثم الجنينة ــ غرب دارفور التي تسيطر عليها قوات الدعم، لافتاً إلى أن المليشيا المتمردة استخدمت في الأيام الماضية في محيط القيادة العامة ــ وسط العاصمة الخرطوم، صواريخ جافلين (صناعة أمريكية) حصلت عليها من دولة الإمارات.

ورفض الحارث، مشاركة الإمارات في منبر جدة الذي يستضيف محادثات سلام بين الحكومة وقوات الدعم السريع.