الكويت تطلق أولى رحلات الجسر الجوي لإغاثة السودان

الخرطوم: السوداني

أعلنت الجمعية الكويتية للإغاثة، اليوم الثلاثاء، انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي لإغاثة السودان، والتي تحمل على متنها 40 طناً من المساعدات الإغاثية والطبية.

وقال نائب مدير الجمعية عمر الثويني في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، إنّ الرحلة الأولى تأتي ضمن حملة “فزعة للسودان” بالاشتراك مع 8 جمعيات ومُؤسّسات خيريّة كويتية، بهدف تقديم الدعم اللازم للمُتضرِّرين من الحرب المتواصلة منذ عام.

وأكّد الثويني أنّ الجسر الجوي الكويتي لدعم وإغاثة السودان، يأتي بهدف المُساهمة في سد النقص في المؤن وتوفير الضروريات التي تُساعدهم على المعيشة وتزيد من فرص بقائهم على قيد الحياة، وعلى رأسها ضروريات الغذاء والدواء والإيواء.

من جهته، قال رئيس قطاع الإغاثة والمشاريع بالجمعية محمود المسباح، إنّ الرحلة الأولى تشمل 20 طناً من المواد الطبية ومثلها من المواد الإغاثية، إلى جانب 3 سيارات إسعاف.