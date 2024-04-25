السفير عماد عدوي: أسعى لإحداث تكامل في العديد من المناحي مع مصر وخدمة الجالية السودانية

بورتسودان: السوداني

التقى والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن (م) مصطفى محمد نور، بمكتبه سفير السودان الجديد لدى مصر الفريق أول عماد عدوي. واستعرض اللقاء عدداً من القضايا المهمة.

وقال السفير عدوي إنّ الزيارة تأتي في إطار التحضير لاستلام مهامه كسفير للسودان في مصر، موضحاً بأنّ ولاية البحر الأحمر من الولايات التي تتصل بالحدود مع جمهورية مصر، لذلك كان لا بُدّ من معرفة العديد من النقاط التي يمكن أن تعزز من طبيعة العلاقات بين البلدين الشقيقيْن.

وأضاف السفير بأنه وجد الشكر والتقدير من ولاية البحر الأحمر لجمهورية مصر، على الخدمات الجليلة والمتعاظمة التي ظلت تقدمها، فضلاً عن وجود السفارة المصرية في بورتسودان، بجانب التعاون المشترك بين المؤسسات في البلديْن الشقيقيْن.

وأكد عدوي بأن طموحه كبير في خدمة الجالية السودانية بمصر، وتطوير العلاقات بين البلديْن الشقيقيْن في كافة المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيّما أن الشعبيْن بينهما أواصر وروابط عميقة، كاشفاً عن السعي لإحداث تكامل في العديد من المناحي.