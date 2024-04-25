الجيش: رصدنا ٣ طائرات استطلاع (درون) تحلق في سماء مروي والمضادات الأرضية تعاملت معها

مروي: السوداني

قال إعلام الفرقة 19 مشاة مروي، إنه تم أمس الأربعاء رصد ثلاث طائرات درون استطلاع صغيرة تحلق على ارتفاعات عالية من اتجاة الغرب للشرق بوأسطة ارتكاز الجيش بمنطقة أم بكول على مسافة 70 كيلو متراِ جنوب مروي بالضفة الغربية، حيث تم التعامل معها بالمضادات الأرضية وإفشال مهمتها ولاذت بالفرار.

وطمأنت الفرقة 19 مشاة المواطنين بملحية مروي بأن مثل هذه الطائرات لا تشكل خطرا حال رصدها والتعامل معها أو إبعادها أو إسقاطها، وأكدت الى أن الرادارات وأجهزة التشويش تقوم برصد ومتابعة مثل هذه الأجسام ويتم التعامل معها بواسطة المضادات الأرضية.

ودعت المواطنين للتبليغ الفوري لأقرب نقطة أو ارتكاز لقواتنا حال مشاهدتهم لأي أجسام غريبة في سماء محلية مروي.