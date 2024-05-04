الموت يغيب الإعلامي المخضرم عبود سيف الدين

بورتسودان: السوداني

توفي صباح اليوم الإعلامي الأستاذ، عبود سيف الدين، بمدينة بورتسودان، إثر علة لم تمهله طويلاً.

عمل الراحل في عدد من المؤسسات الإعلامية والإذاعية، عُرف بالتفاني والإخلاص في العمل، كان حسن الخُلق والأخلاق، لمع نجمه في سماء الثقافة والأدب والنقد، حيث ظل الفقيد يقدم إسهاماته الإذاعية والأدبية في كافة منابر الثقافة والأدب مخرجاً ومقدماً عبر إذاعة أم درمان وعدد من الإذاعات الولائية كان آخرها إذاعة وتلفزيون الجزيرة التي عمل بها مديراً لسنوات ومؤسساً لإذاعة هوى السودان والإذاعة الرياضية ثم إذاعة بلادي التي ظل مرابطاً بها حتى وافته المنية.

ونعي مجلس السيادة الانتقالي، الراحل وعدّد مأثره.

تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وصحبه الصبر وحُسن العزاء.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)