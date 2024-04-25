مجلس السيادة ينفي ما يتم تداوله حول مراجعة الجنسية السودانية لعدد من القبائل في غرب السودان

بورتسودان: السوداني

نفى مجلس السيادة ما ورد في خطاب متداول بشكل واسع بوسائط التواصل الاجتماعي، حول مراجعة الجنسية السودانية والرقم الوطني لعدد من القبائل في غرب السودان.

وأكد السيادي في بيان له، أن الخطاب المتداول مفبركٌ وعار عن الصحة تماماً.

وقال المجلس، إن الجهات التي فبركت هذا الخطاب، وبثّته في وسائط التواصل الاجتماعي، كانت تهدف من ورائه لخلق الفتنة وبث الكراهية بين المكونات الاجتماعية المختلفة في البلاد، وذلك لخدمة أجندتها الخبيثة، التي تهدف لإذكاء نار الحرب واستهداف النسيج الاجتماعي المتماسك بين أهل السودان.

وجدد مجلس السيادة، ثقته في وعي المواطنين، وتفويتهم الفرصة على الذين يريدون زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وضرب النسيج الاجتماعي بين مكونات الشعب السوداني.

وأكد المجلس بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية في مواجهة الجهات التي فبركت هذا الخطاب وروّجته على نطاق واسع لخدمة أهدافها وأجندتها، وتقديمهم لأجهزة العدالة.