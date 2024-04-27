الفرقة ١٩ مروي: المضادات الأرضية تُسقط ٣ مُسيّرات كانت تستهدف المطار

الخرطوم: السوداني

قالت الفرقة ١٩ مروي، إنّها أسقطت ٣ مُسيّرات للدعم السريع كانت تستهدف مطار المدينة.

وقال بيان للفرقة ١٩ اليوم السبت: “قامت قوات العدو الساعه الرابعة صباحاً باستهداف مطار مروي بثلاث مُسيّرات انتحارية وتصدّت لها المضادات الأرضية بنجاح وتم إسقاطها دون خسائر في الأرواح والمعدات”.

وطمأن البيان جميع المواطنين بمحلية مروي بأن القوات المسلحة في كامل الاستعداد والتأهُّب التام للتعامل مع أي طارئ أو أي أجسام غريبة في سماء محلية مروي والولاية الشمالية عامة، وطالب الجميع بعدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة.