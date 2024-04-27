الإمارات تعرب عن قلقها العميق إزاء تصاعُد التوتُّرات في شمال دارفور وارتفاع العنف الجنسي ضد النساء والفتيات

متابعات: السوداني

قالت الإمارات العربية المتحدة، إنها تشعر بقلق عميق إزاء تصاعُد التوتُّرات في منطقة الفاشر بشمال دارفور والتهديد الذي تُشكِّله على المدنيين السودانيين. وأعربت عن بالغ قلقها حيال تقارير بشأن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وارتفاع خطر المجاعة والقصف الجوي العشوائي، واستمرار معاناة وتشريد الآلاف من المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

في وقت، قدم مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس الحارث، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن تحوي مطالبة السودان من مجلس الأمن بعقد اجتماع عاجل لمناقشة العدوان الإماراتي على السودان وتحميلها المسؤولية القانونية والجنائية على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب السوداني.

ودعت دولة الإمارات، جميع الفصائل المسلحة، بما في ذلك قوات الدعم السريع، والقوات المسلحة، على إنهاء القتال والعودة إلى الحوار. وناشدت، جميع الأطراف المتحاربة إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي واتخاذ إجراءات فورية حاسمة لتخفيف حِـدّة التوتُّرات وتجنُّب انزلاق السودان إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار – بحسب ما أوردته الخارجية الإماراتية.

وطالبت بتعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية وتقديم الإغاثة العاجلة للمُحتاجين في السودان والدول المجاورة.

وأضافت: “نناشد مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان إنهاء النزاع ووصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان. وتؤكد دولة الإمارات موقفها الثابت المطالب بوقف فوري لإطلاق النار وحل سياسي للأزمة، ودعمها للعملية السياسية وجهود تحقيق التوافق الوطني نحو حكومة يقودها مدنيون”.