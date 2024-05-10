رئيس التيار الإسلامي العريض: حل الأزمة السودانية لم يعد الخارج والفنادق الفارهة بل بين الغبش في السودان

الخرطوم: مشاعر أحمد

قال رئيس التيار الإسلامي العريض محمد أبوزيدكروم لـ(السوداني)؛ إن حل الأزمة السودانية لم يعد في الخارج أو الفنادق الفارهة؛ الحل هنا في بورتسودان وكوستي والدمازين بين السودانيين الغُبش وبين من يدافعوا عن السودان.

وأضاف تعليقاً على توقيع ميثاق بين قوى سياسية لتأسيس الفترة الانتقالية أمس: “هذه البلد في أغلب ربوعها آمنة مطمئنة ومن يرغب في تضميد جراحها عليه أن يكون بين أهلها، لا في الأبراج العاجية.. ونرحب بمؤتمر في عطبرة أو القضارف لحل الأزمة السودانية”.