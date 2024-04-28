مجلة “رولينغ ستون” الأمريكية تختار أغنية “وليد من الشكرية” للفنانة إيمان الشريف ضمن أفضل أغنيات البوب العربية في القرن الـ(21)

نيويورك: السوداني

اختارت مجلة (Rolling Stone) الأمريكية المهتمة بالموسيقى، قائمة لأفضل خمسين أغنية عربية في القرن الحادي والعشرين. ومن السودان دخلت إلى القائمة، الفنانة السودانية، إيمان الشريف، بأغنيتها “وليد من الشكرية”.

ويضم تصنيف المجلة، الدول من شمال أفريقيا إلى الخليج العربي، الآلاف من أغنيات موسيقى الراب وموسيقى البوب ​​الراقصة إلى الأغاني الشعبية الرومانسية. واحتلت أغنية إيمان الشريف، المرتبة 35 في القائمة، التي تربع على صدارتها الفنان المصري عمرو دياب بأغنيته “تملي معاك”.

وقالت المجلة: “أغنية (وليد من الشكرية) للفنانة إيمان الشريف مفعمة بالحيوية وتحوي عناصر من موسيقى البوب الشرق أفريقية، وتخطف القلوب، ووجدت انتشاراً واسعاً.. إيمان التي بدأت حياتها المهنية كمغنية تؤدي أغنيات لفنانين سودانيين آخرين، سرعان ما ارتقت في سلم الأغاني بأغنية (وليد من الشكرية)، وهي الأغنية السادسة التي تطلقها”.

وأضافت: “لا تزال الموسيقى السودانية لا تُحظى بالتقدير الكافي في بقية المنطقة، وقد واجهت منذ فترة طويلة معركة شاقّـة ليتم الاعتراف بها بشكل صحيح. ولحُسن الحظ أنّ فنانين مثل إيمان الشريف يحققون تقدماً لا يمكن تجاهله”.

وأشادت الصحيفة بإيمان الشريف، مؤكدة أنها تتميز بأداء رفيع، وأدخلت أسلوباً ساحراً في الغناء السوداني أعطاه بُعداً جمالياً جديداً، يجعل أغنياتها رائعة تلقى رواجاً كبيراً خاصة في مناسبات الزواج، إذ تشعل حماس الشيب والشباب. وأغنيتها التي اختيرت من بين أفضل خمسين أغنية عربية في القرن الـ21 أصبحت ماركة مسجلة في كل حفلات الزواج.. ربما يجد الكثير من السودانيين في اختيار أغنية إيمان الشريف أمراً مثيراً للاهتمام.

تقول المجلة إنها استشارت لجنة من الأكاديميين والصحفيين الموسيقيين ومحترفي الصناعة والمؤرخين والفنانين لاختيار تلك الأعمال، وكانت معايير ترتيب الأغنيات تتمثل في جودة الأغنية وشعبيتها وتأثيرها الثقافي.

على صعيد متصل، أوضحت الصحيفة في تحقيقها الفني: “يمكن القول إن المغني المصري عمرو دياب هو ملك موسيقى البوب ​​العربية، وهو فنان أطلق باستمرار أغنية ناجحة تلو الأخرى طوال مسيرته المهنية الممتدة لعقود. (تملي معاك) هي أفضل أوقاته: يغني دياب على أنغام أوتار جيتار صيفية بطيئة، عن علاقة مليئة بالشوق المشترك. لا تزال أغنية تملي معاك، تتمتع بتأثير هائل – ليس فقط على الموسيقى العربية، بل عالمياً أيضاً، تمت تغطية الأغنية منذ ذلك الحين أو ترجمتها إلى 15 لغة أخرى. كان من الممكن أيضاً إدراج العديد من أغاني دياب الأخرى في القرن الحادي والعشرين هنا، وذلك لشعبيتها الهائلة وتأثيرها الواسع، بما في ذلك (أنا عايش، وليلي نهاري) ولكن هناك شئ فريد وعالمي خاص في تملي معاك”.

الجدير بالذكر أن مجلة رولينغ ستون الأمريكية تصدر كل أسبوعين مخصصة للموسيقى والسياسية الليبرالية والثقافة الشعبية. تأسست في سان فرانسيسكو عام 1967 من قبل، يان وينر، الذي مازال رئيس تحرير المجلة والناقد الموسيقي رالف غليسون.

رولينغ ستون معروفة بتغطيتها السياسية الغامضة والمثيرة للجدل. في 1990 غيّرت المجلة من شكلها وذلك لتستهدف القراء الشباب، وذلك عن طريق وضع مواد يهتمون بها مثل المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية ونجومها والموسيقى الشائعة. المجلة معروفة كذلك بتغطيتها السياسية الليبرالية القوية، ومرجع لعشاق الموسيقى للحصول على المراجعات والمقالات المتعلقة بها.

في السنوات الأخيرة، وسعت المجلة من تغطيتها واستخدمت طريقة المحتوى المتنوع، متضمنة مقالات سياسية عميقة. وتغطية للقضايا المالية والبنكية. كنتيجة لذلك ازدادت شهرتها وأصبح مراسلوها خبراءً تتم استضافتهم في البرامج التلفزيونية.