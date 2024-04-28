مسؤول أممي يدعو أطراف الحرب للتراجع عن الهاوية قبل فوات الأوان

متابعات: السوداني

قال نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، طوبي هارود، إذا تعرضت الفاشر للهجوم، سيؤدي ذلك إلى أن ينتشر الصراع بشكل خطير. وأضاف: “يجب على الأطراف المتحاربة أن تتراجع عن الهاوية قبل فوات الأوان”.

وتشهد شمال دارفور – وهي الولاية الوحيدة المتبقية من بين ولايات دارفور الخمس في يد الجيش، تحشيداً وتعزيزات عسكرية لأطراف الحرب في السودان.

وأضاف طوبي في تغريدة له على حسابه في منصة إكس، أنّ اندلاع الحرب في الفاشر ستؤدي إلى فقدان العديد من الأرواح البريئة، في ظل وجود مدنيين محاصرين بالمدينة.

وأدت هجمات متعددة من قبل قوات الدعم السريع على قرى ومخيمات نازحي غرب الفاشر إلى مقتل العشرات وحرق المنازل والأسواق، مما أدى إلى موجة نزوح نحو الفاشر.

وتشارك القوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح في صد هجمات الدعم السريع، بعد تخليها عن الحياد.

وينسق طوبي، ضمن فريق اممي متواجد في الفاشر، عمليات استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى كل ولايات دارفور.