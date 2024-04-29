بعد اختيار (وليد من الشُّكرية) ضمن أفضل أغنيات البوب.. الفنانة إيمان الشريف: شُكْـراً إدارتي وأصحاب الفضل في الاستمرارية

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

قدّمت المُطربة السودانية “إيمان الشريف”، صوت شكر لأصدقائها وداعمي تجربتها الفنية وزملائها في الوسط الفني الذين قدّموا لها التهاني، بعد أن تمّ اختيار أغنية “وليد من الشُّكرية” ضمن أفضل أغنيات البوب العربية.

وقالت الشريف: (الأصدقاء هم الأشخاص الذين يمسكون أيادي بعض ليتغلّبون سوياً على كل المصاعب، هنيئاً لي بوجود كنوز في حياتي يفرحون لفرحي ويحزنون لحزني، شكراً الغالي الأخ صديق كل المراحل وملك الميديا “علي ميديا سنتر”، شُكراً إدارتي وأصحاب الفضل في الاستمرارية، شُكراً عائلتي الصغيرة والكبيرة وكل المُتابعين، لولاكم لما كُنت ولا زلت).

ما يجدر ذكره أنّ مجلة “رولينغ ستون” الأمريكية اختارت أغنية “وليد من الشُّكرية” للفنانة إيمان الشريف ضمن أفضل أغنيات البوب العربية في القرن الـ(21).