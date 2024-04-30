أمريكا تناشد الدول بمافيها الإمارات وقف دعم طرفي الحرب في السودان

متابعات: السوداني

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن واشنطن تناشد جميع الدول، بما في ذلك الإمارات، التوقف عن تقديم الدعم لطرفي الحرب في السودان.

ودعت ليندا، قوات الدعم السريع إلى إنهاء حصارها على مدينة الفاشر، والتعهد بعدم الهجوم عليها.

وقالت في تصريحات للصحافيين في نيويورك: “على جميع الأطراف سحب القوات العسكرية، يجب على المجتمع الدولي بأسره أن يمارس الضغط في هذه اللحظة الحرجة”.

وحذرت توماس من “مذبحة واسعة النطاق في الفاشر”.

وأضافت: “نعلم أن كلا الجانبين يتلقيان الدعم، سواء بالأسلحة أو غيرها، لتعزيز جهودهما لمواصلة تدمير السودان. نعم، تواصلنا في هذا الصدد مع الأطراف، بمن فيهم زملاؤنا من الإمارات”.