رئيس المقاومة الشعبية في الشمالية يكشف تفاصيل إطلاق النار على قمر صناعي بسماء الولاية

دنقلا: السوداني

نفى رئيس المقاومة الشعبية بالولاية الشمالية، الفريق صالح يس، وصول مُسيّرات للولاية الشمالية دنقلا في الأيام الماضية.

وأوضح حقيقة الأمر، وقال إن ما ظهر في سماء الولاية، قمر صناعي يتبع “لاسبيس لينك” يقوم بعمل إرسال إشارة قوية الجودة، وهو مُرتبطٌ بالأقمار الصناعية الثابتة إستار لينك، وتتحرّك في المناطق التي تحتاج لتغطية ومن ارتفاع عالٍ يقوم بعمل إضاءة.

وقال وفقاً لـ”سونا”: “قامت قوة بضرب الهدف الذي كان بعيداً، وهذا يُؤكِّد الجاهزية العالية لقواتنا، واستعداد الولاية الشمالية وجاهزيتها في الرصد والتشويش والمُتابعة.. نقوم بعمل كبير في مروي والدبة وسيشمل العمل بقية مناطق الولاية. ولا تستطيع أيِّ قُـوة اختراق أيِّ هَـدفٍ من الأهداف في ظل وجود هذه الأجهزة المُتطوِّرة”.