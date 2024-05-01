اتفاقٌ بين السودان وقطر على إنشاء مصفاة للذهب بالدوحة

الدوحة: السوداني

شهدت العاصمة القطرية الدوحة، اتفاقاً بين السودان وقطر على إنشاء مصفاة للذهب بالدوحة؛ مع رجال الأعمال القطريين لاستيعاب صادر الذهب من السودان.

والتأم أمس اجتماعٌ بين وزير التجارة والتموين السوداني، الفاتح عبد الله، ووزير التجارة والصناعة القطري، محمد حمد بن قاسم آل ثاني، على هامش اجتماعات النسخة الثالثة للمنتدى الاقتصادي والتعاون العربي مع دول آسيا وآذربيجان الذي تستضيفه قطر، وأكد الاجتماع على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في المجال التجاري، واستعرض الجانبان، الشراكة بغرض عمليات الصادر والوارد. وأمّن الوزير القطري على تقديم التسهيلات المطلوبة للعمل التجاري.

ويُعاني قطاع الذهب في السودان من عمليات تهريب واسعة النطاق. وتقول تقارير دولية إنّ نسبة تهريب الذهب المُنتج تصل إلى 80%. وتتّهم وسائل إعلام غربية، قادة عسكريين بالضلوع في تهريب الذهب إلى خارج البلاد، في صفقات كان يقودها قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وفي السابق، قال دبلوماسيون غربيون، إنّ مجموعة “فاغنر” الروسية تُمارس أنشطة غير قانونية على صلة بالتنقيب عن الذهب في السودان.

وقال تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”، إنه منذ انقلاب أكتوبر، كثفت “فاغنر” شراكتها مع قائد مليشيا الدعم السريع حميدتي.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على شركتين لعملهما كواجهة لأنشطة تعدين لصالح “فاغنر”، وهما شركة تعدين الذهب السودانية “ميروي قولد”، ومالكتها شركة “إم إنفست” ومقرها روسيا.