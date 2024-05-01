السفير الحارث: تفسيرنا لموقف بريطانيا أمام مجلس الأمن (تحشر أو تحرش) بحقوق عضوية السودان في الأمم المتحدة

كتبت: سوسن محجوب

قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة السفير، الحارث إدريس لـ(السوداني)، إنهم سوف يواصلون مطالبهم لمجلس الأمن الدولي النظر في الشكوى ضد عدوان الإمارات على السودان. وأضاف: “لن يفت في عضدنا تداعي الدول الكبرى لحراسة مصالحها على حساب السودان”.

وأخلى الحارث مسؤولية رئيس مجلس الأمن الدولي، عن ملابسات تغيير جلسة مخصصة لشكوى السودان ضد الإمارات، موضحاً أنه استجاب لطلب السودان عقد الجلسة. وتابع: “الرئيس ليس شرطياً لمجلس الأمن بقدر ما هو منظم لسير أعمال المجلس”.

مبيناً أن تعلل بريطانيا بعدم حصولها على مادة الرسالة التي أرسلتها البعثة تطالب فيها بعقد الجلسة “عذر في ظاهره وباطنه غير مقنع”. وأضاف: “مما حملنا على تفسير الموقف حسب ما توفر لنا من معلومات وما نشرته صحيفة التايمز البريطانية بحسبانه تحشراً أو تحرشاً بحقوق عضوية السودان في الأمم المتحدة”.

وشدد على إذا ما كانت البعثة لا تزال تراهن على مقدرة المجلس للنظر في شكوى السودان “أن المسألة ليست رهانات رابحة أو خاسرة.. نحن من حقنا كدولة عضو بالأمم المتحدة أن تتقدم بمثل الطلب الذي رفعناه إلى رئيس المجلس”.

ويتناوب الدول الاعضاء الـ”15″ بمجلس الأمن الدولي على رئاسته شهرياً، وتتولى دولة موزمبيق الرئاسة لشهر مايو الحالي.

واتهمت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها أمس الثلاثاء، بريطانيا بتغيير صيغة وطبيعة جلسة المشاورات المُغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي عن السودان، الإثنين، مشيرة إلى أن الجلسة ناقشت الأوضاع فى الفاشر والوضع الإنساني، بعد أن كانت مخصصة لمناقشة شكوى السودان ضد الإمارات.

وقالت صحيفة التايمز البريطانية، إن الإمارات ألغت أربعة اجتماعات مع مسؤولين بريطانيين بسبب خلاف حول السودان، وإنها تشعر بالغضب لعدم وقوف المملكة المتحدة للدفاع عنها في اجتماع مجلس الأمن الدولي.