محامي الدفاع: البشير قد يحتاج للعلاج بالخارج

الخرطوم: السوداني

قال محامي الرئيس المعزول، عمر البشير، الثلاثاء، إن موكله قد يحتاج للعلاج خارج السودان، فيما أكد نقله من العاصمة الخرطوم إلى مدينة مروي بشمال البلاد، لتلقي العلاج.

وأضاف محاميه، محمد الحسن الأمين لوكالة (رويترز) للأنباء، أن البشير (80 عاماً)، نُقل إلى مركز احتجاز في مروي قبل العلاج في مستشفى بالمدينة.

وقال الأمين “يحتاج للمتابعة الصحية وفحوص دورية، أحياناً تحدث له بعض المضاعفات وهذا ما يقتضي المتابعة. لكن حالته الآن ليست حرجة”.

وأضاف “بعض الأعراض لم تشخص أسبابها حتى الآن، وقد تحتاج لعلاج خارج السودان”، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي ينقل فيها البشير من العاصمة.