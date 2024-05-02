المبعوث السويسري الخاص للقرن الأفريقي يصل بورتسودان ويلتقي عدداً من المسؤولين والسفراء لبحث الأزمة الإنسانية في السودان

بورتسودان: السوداني

وصل البلاد، المبعوث السويسري الخاص للقرن الافريقي، سيلفان أستي، إلى مدينة بورتسودان، والتقى عدداً من المسؤولين لبحث مستجدات الوضع في السودان.

وعلى ذات الصعيد، التقى المبعوث السويسري بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، علي بن حسن جعفر، في مقر إقامة السفير السعودي، وبحث الجانبان خلال اللقاء، عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية في السودان، وكيفية إيجاد حلول سلمية للأزمة الراهنة.