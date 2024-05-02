المذيعة نورهان نجيب تعلن وقوفها خلف الجيش السوداني

القاهرة: السوداني

أعلنت المذيعة الشهيرة، نورهان نجيب، دعمها للقوات المسلحة السودانية في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع، مطالبةً بتفويض القوات المسلحة ومجلس السيادة لإدارة شؤون البلاد.

وقالت نورهان: “بكامل إرادتي ورغبتي الشديدة وثقتي في الله والجيش السوداني العظيم والوطن العزيز السودان، أجدِّد عهدي وولائي للقوات المسلحة الباسلة ورجالها الأبطال وأفوضها وأقر بشرعيتها.. في إدارة شؤون البلاد وشرعية المجلس السيادي، وأسخِّر كل طاقتي وإمكانياتي وكل ما أملك في خدمة القوات المسلحة والسودان ومواطن ولايتي الخرطوم والجزيرة.. عاش السودان.. الله أكبر والعزة للسودان”.