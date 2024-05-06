كباشي يلتقي سلفاكير ويطلعه على وثيقة إيصال المساعدات الإنسانية

الخرطوم: السوداني

التقى رئيس دولة جنوب السودان، الفريق أول سلفاكير ميارديت بالقصر الرئاسي بجوبا اليوم الاثنين، عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول شمس الدين كباشي.

وقال توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية إن عضو مجلس السيادة نائب القائد العام اطلع الرئيس سلفاكير على استعداد الحكومة لتوقيع وثيقة إيصال المساعدات الإنسانية مع الحركة الشعبية قطاع الشمال.

وقال إن الرئيس سلفاكير وجه بضرورة استعجال توقيع الوثيقة لتسهيل وصول الإغاثة للمواطنين في مناطق سيطرة الحكومة وفي مناطق سيطرة الحركة.

واتّفقت الحكومة والحركة الشعبية خلال لقاء جمع بين عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ورئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال الفريق عبد العزيز الحلو، على إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين بشكل فوري وتوقيع وثيقة تحدد كيفية إيصال المساعدات الإنسانية في غضون أسبوع.