روسيا تعرب عن أملها أن يجد الجيش والدعم السريع أرضية مشتركة لتجنب توسيع رقعة الصراع

القاهرة: السوداني

قال سفير روسيا بالقاهرة جيورجى بوريسينكو، إنّ بلاده تدعم استئناف مفاوضات جدة من أجل مصلحة السودانيين، والتوصل إلى وقف القتال، وأن يبقى السودان موحداً.

وأضاف السفير في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط: “نتقاسم مع مصر نفس الموقف حيال الوضع في السودان، وندعم التوصل إلى حل سياسي ووقف إطلاق للنار”، معرباً عن أمله أن يجد الجيش السوداني والدعم السريع أرضية مشتركة؛ لتجنب توسيع رقعة الصراع، الذي يمكن أن يؤدي إلى تقسيم السودان.

وشدد على أن موسكو لا تحدد للسودانيين ما ينبغي عليه شكل الحكومة، ولا تتدخل في اختياراتهم للحكومة سواء كانت مدنية أو عسكرية.