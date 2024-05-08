وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإثيوبي تطوير العلاقات بين البلدين

الخرطوم: السوداني

التقى وزير الخارجية المكلف السفير حسين عوض علي بالسفير مسغانو أدغا، وزير الدولة بالخارجية الإثيوبية اليوم الأربعاء بأديس أبابا. وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية وتنسيق وجهات النظر في المحافل الإقليمية والدولية.

وقدم الوزير شرحاً وافياً عن تطورات الأوضاع في السودان والأدوار التي يمكن أن تلعبها دول الجوار للمساهمة في تحقيق السلام في السودان.

وجدد السيد الوزير التزام السودان بسياسة حسن الجوار مع إثيوبيا وكل دول جواره، مشيراً إلى المعاملة الطيبة التي يلقاها الإثيوبيون في السودان، حاثاً الحكومة الإثيوبية على معاملة السودانيين الموجودين على أراضيها بالمثل خاصة الذين لجأوا إلى إثيوبيا بسبب الحرب.

وأعرب الوزير عن تطلعه لدور إثيوبي إيجابي في استئناف عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي بحكم تأثيرها في المنظمة القارية.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإثيوبي مسغانو أرغا م، عن سعادته بلقاء نظيره السوداني وشكره على حرصه على التواصل الهادف والبنّاء بين البلدين، كما جدد التزام بلاده بالوقوف إلى جانب السودان في هذه الأزمة، معرباً عن أمله في أن تنجلي قريباً ويعود الأمن والسلام الاستقرار في السودان.