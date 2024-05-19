سقوط مروحية تقل الرئیس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي

متابعات: السوداني

تعرضت مروحية الرئیس الإيراني، آية الله إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له لحادث سقوط – “الهبوط الصعب” – في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران.

وقال وزير الداخلية الايراني، أحمد وحيدي، بأنه تم إرسال فرق الإنقاذ الى منطقة حادث مروحية الرئيس الايراني لكن بسبب الظروف الجوية القاسية قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إليها.

وافادت المعلومات المتوفرة الى انه تم إرسال 16 فريق إنقاذ وطائرة مسیرة الى المنطقة، ولكن بسبب عدم القدرة على عبور المنطقة وظروفها الجبلية والغابات، فضلاً عن الظروف الجوية السيئة، وخاصة الضباب الكثيف، فإن عملية البحث والإنقاذ ستستغرق وقتا.

وقالت مصادر محلية إن المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقلّ رئيس الجمهورية، السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية، حسین أمير عبداللهيان ومحافظ آذربايجان الشرقية، مالك رحمتي وإمام جمعة تبريز، آیة الله آل هاشمو وبعض المسؤولين الآخرين.

