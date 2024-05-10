مناوي: استردينا مواقع حيوية في مدينة الفاشر والدعم السريع تتبع فيها سياسة الأرض المحروقة

متابعات: السودان

أكد حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، أن مدينة الفاشر ستظل رمزاً للصمود، موضحاً أن مليشيا الدعم السريع تتبع سياسة الأرض المحروقة في الفاشر؛ بدءاً بالقصف العشوائي حيث تستهدف حرق مواقع المواطنين والمؤسسات. مشدداً على أن قوات المليشيا هواة فوضى وانتهاكات ودمار لا تريد الخير للدولة.

وقال مناوي في منشور له على صفحته الرسمية بالفيسبوك: “لقد استبسل شبابنا في القوة المشتركة ومعهم الأجهزة النظامية في دحر قوات الدعم السريع وإحراق عدد من عرباتهم القتالية وأجبروهم على التقهقر بعيداً عن الفاشر.. بهذا لقد تم استرداد كل المواقع الحيوية أولها الكهرباء التي دخلوها وخربوها جزئياً”.