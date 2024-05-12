مبادرة من الفنانين أحمد وحسين الصادق لدعم مستشفى النو ومتضرري الحرب في أم درمان

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

أعلن الفنانان الشقيقان، أحمد وحسين الصادق، عن مبادرة خيرية من خلال الحفل الجماهيري الخيري الذي سيقومان بإحيائه ويهدف لدعم المحتاجين ومتضرري الحرب بمنطقة أم درمان وإعادة وتأهيل مستشفى النو، تحت شعار (إيدي في إيد تجدع بعيد)، وسيكون ذلك يوم السبت ١٨ مايو ٢٠٢٤ بنادي محمد علي في القلهرة، يبدأ الحفل في الثامنة مساءً وينتهي عند الواحدة صباحاً.

سيتضمن الحفل مجموعة من الأنشطة والفعاليات، كما سيتم فتح باب التبرعات المالية لتحسين البنية التحتية لمستشفي النو بأم درمان وشراء المعدات الطبية اللازمة، لتعزيز قدرة المستشفى على تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.