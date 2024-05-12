العاملون بوزارة التنمية بولاية الخرطوم لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية لاكثر من (10) شهور

الخرطوم: مشاعر أحمد

اشتكى العاملون بوزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، من عدم صرف رواتبهم طوال الفترة الماضية.

وقال بيان صادر عن العاملين، إن الحرب أدت إلى تفاقم معاناتهم واصبحوا على حافة المجاعة بسبب عدم قدرتهم على الإيفاء حتى بابسط الاحتياجات من المواد الغذائية الأساسية على خلفية حرمانهم من مستحقاتهم المالية على حد قولهم.

وقال الموظف بالوزارة محمد عثمان محمد لـ(السُّوداني)، إنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية لأكثر من (10) شهور، وانه طيلة فترة الحرب تم صرف (3) شهور فقط.

واشار الى انهم اكثر فئة متضررة من الحرب، وان عدد منهم نزحوا إلى خارج الولاية والبعض الاخر لا يزال في مناطق النزاع لعدم قدرتهم على الخروج.

واوضح أن هناك عاملين اصحاب امراض مزمنة وانهم فقدوا عدد من زملائهم بسبب الظروف المالية، وانهم ناشدوا كل الجهات المسؤولة عن صرف الرواتب ولا فائدة على حسب تعبيره.

وطالب عثمان بان يتم التعامل معهم بعدالة اسوة بالوزارت الاتحادية التي تحصل على كل مستحقاتها المالية كل شهر من رواتب وحوافز ومنح للاعياد، طيلة فترة الحرب.

وكان بيان العاملين اشار إلى أن الحرب أدت إلى ارتفاع مستمر في الأسعار، وانخفاض قيمة العملة السودانية، كما انها تسببت في تعطيل جميع الخدمات، وزادت الأمور سوءا بالنسبة للعاملين بالوزارة من خلال حرمانهم من الحصول على المساعدات الإنسانية الدولية اللازمة.

ويبلغ عدد العاملين في الوزراة 1200 عامل، منهم 915 يتم صرف مرتباتهم من البند الاول بالاضافة للعقودات ويبلغ عدد العاملين في المايقوما 285 تاتي مرتباتهم من دعم تسير من الماليه، وتترواح الاجور بنسبه متفاوته وضعيفه.

وفي وقت سابق قال وزير المالية السوداني د. جبريل إبراهيم في حوار مع قناة تلفزيونية، إن اي موظف في السودان يستلم راتبه نهاية كل شهر، ولكن ليس بالحجم المتوقع من الحوافز وعلاوات لكنه يتسلم ما كان يصرفه في العام 2023.

وكذبت مدير الكفالة بوزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم، عالية محمد عوض الكريم د. جبريل قائلة في حديثها لـ (السُّوداني)، إنهم لم يتسلموا رواتبهم على مدى 10 شهور، مشيرة الى ان حديث جبريل ابراهيم غير صحيح.

وناشدت عالية الجهات المختصة بظلمهم وتظلمهم من عدم صرف رواتبهم كعاملين في الدولة على حد قولها.