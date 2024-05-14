وزير التنمية الاجتماعية لـ(السُّوداني): (11) امرأة بالخرطوم تخلين عن أطفالهن الذين حملنهن نتيجة للاغتصاب من قبل أفراد المليشيا

بورتسودان: السوداني

كشف وزير التنمية الاجتماعية في ولاية الخرطوم، صديق فريني، عن تخلي (11) امرأة عن أطفالهن اللائي حملن بهن؛ نتيجة تعرضهن للاغتصاب من قبل أفراد في مليشيا الدعم السريع.

وقال فريني في تصريح لـ(السوداني): “تم استلام (4) أطفال في الخرطوم، وسيتم استلام (7) آخرين خلال الأيام القادمة. الوزارة تبذل جهداً لدمجهم في أسر بديلة”.

وأضاف: “بعض الأمهات اللاتي تعرضن لاغتصاب في مناطق النزاع تراودهن فكرة التخلي عن أطفالهن طوعاً قبل الولادة”.

في السياق، أشار الوزير إلى وجود (181) طفلاً بدار الطفل اليتيم (المايقوما) بولاية كسلا توفي (7) منهم.

وأوضح انه ستتم كفالة (30) طفلاً خلال الأيام القادمة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية الاتحادية وولاية كسلا ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف)، بينما تمت كفالة (65) طفلاً من فاقدي الرعاية الوالدية في الأشهر الماضية.