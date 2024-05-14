بعد عام من الفراق بسبب الحرب.. أبناء الفنان أبو عركي البخيت يجتمعون بوالدهم

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

اجتمع أبناء الفنان الكبير، أبو عركي البخيت، بأبنائه (يزن وسيبويه) بعد فراق دام عاما منذ اندلاع الحرب في السودان، فيما ظل سيزار ملازماً لوالده بمنزلهما بالعرضة ولم يغادروه منذ اندلاع الحرب حتى الآن.

من جانبه، نشر ابنه سيبويه صورة تجمعهما معا على ذلك اللقاء بقوله: (سنة موحشة خالية من الناس، حقيقي بعد ما فضلنا أنا وعركي وجارنا العزيز مهدي في كل تعويضات بيت المال شمالها وجنوبها.. الحمد لله إنو بعد الفترة دي كلها الواحد قدر يلاقي يزن وسيبويه بعد ما قدروا يصلونا في البيت وينوروهو علينا من جديد وتكون ألطف حاجة حصلت لينا هنا أنا وعركي من ما الحرب دي بدت، حقيقي ملاقاتهم دي خففت علينا كمين ما كم واحد، وعقبال ما نلاقي باقيهم كلها ويجمعنا بي كل حبانا ويجمعكم كمان).