حظر التجوال بولاية الخرطوم.. وعقوبات بالسجن أو الغرامة للمخالفين

أم درمان: السوداني

أصدر والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة اليوم، أمر طوارئ رقم ٣ أعلن بموجبه حظر التجوال وإغلاق كافة المحال التجارية والمقاهي أو أي أنشطة أخرى اعتباراً من الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً.

كما يحظر التجوال للأشخاص والمركبات بالولاية اعتباراً من الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً، ويجئ الأمر نسبة للظروف الأمنية والأحوال الراهنة في الولاية، وحفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين. ويسري داخل الحدود الجغرافية لولاية الخرطوم.

وقال أمر الطوارئ: “على سلطات القوات النظامية والنيابة وهي العمل على تطبيق هذا الأمر وإنفاذه والحجز على وسائل النقل التي يشتبه بأنها موضع مخالفة لهذا الأمر؛ وذلك حتى اكتمال مرحلتي التحري والمحاكمة وحظر وتنظيم حركة الأشخاص ونشاطهم وحركة الأشياء ووسائل النقل ومن السلطات أيضاً القبض على الأشخاص الذين يشتبه فيهم وتفتيش الأماكن التي يشتبه فيها بأنها مخالفة لهذا الأمر”.

كما نص أمر الطوارئ على العقوبات لكل من يخالفه بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في أي قانون آخر بالآتي: السجن بما لا يتجاوز ستة أشهر أو الغرامة بما لا يتجاوز مليون جنيه وفي حال تكرار المخالفة لهذا الأمر تُضاعف العقوبة.