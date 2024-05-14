قطر تُسيِّر أكبر قافلة غذائية للمتضررين من الحرب بالسودان

الخرطوم: السوداني

أعلنت قطر الخيرية، تسيير قافلة غذائية كبيرة مخصّصة للأسر المتضرّرة من الأزمة الإنسانية في السودان، وذلك من ضمن مشروع توفير 50 ألف سلّة غذائية تنفّذه فرق قطر الخيرية الميدانية بتمويل من صندوق قطر للتنمية.

وفي محلية كرري شمال خلال استقبال قافلة المساعدات التي ضمّت 10 آلاف سلّة غذائية لأكثر من 60 ألف مستفيد اليوم الثلاثاء، وجّه والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، شكره إلى دولة قطر وشعبها لوقوفهما إلى جانب الشعب السوداني في كلّ المحن والكوارث التي يمرّ فيها، وقال: “نقدّر ونثمّن ما تقوم به دولة قطر من إسناد للسودانيين في هذه المحنة”.

من جهته، قال وزير التنمية الاجتماعية في ولاية الخرطوم صديق فريني إنّ وصول قافلة قطر الخيرية في هذا الظرف الاستثنائي الدقيق جداً، مع ما تحمله من كميات كبيرة من المساعدات الغذائية، يُعَدّ “أكبر هدية لكلّ الأشخاص الذين تمسّكوا بأرضهم”.